iPhone’u ilk alanlardan olmak için her yıl Hindistan’dan Dubai’ye gidiyor: Steve Jobs’ı anıyor

Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın hayranı Hint vatandaşı Dheeraj Palliyil, iPhone’un yeni çıkan modellerini ilk satın alan kişilerden olmak için 2017’den bu yana hemen her yıl Dubai’ye gidiyor. Palliyil, bunun bir çeşit ‘Steve Jobs’ın çalışmalarını anma şekli’ olduğunu belirtiyor.

AA’nın BBC’den aktardığına göre Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinden 28 yaşındaki Palliyil, iPhone’un yeni modellerinin diğer ülkelere kıyasla Hindistan’da daha geç piyasaya sürüldüğünü aktararak, geçen hafta iPhone 14 Pro almak için Dubai’ye gittiğini söyledi.

Mağaza önünde beklemenin heyecanı

Dubai’ye seyahatine yaklaşık 500 dolar bilet parası ödeyen Palliyil, ‘beklemek istemediğini’ ve ‘telefonu ilk alan kişiler arasında olmak için Apple mağazası önünde beklerken hissettiği heyecanı sevdiğini’ ifade etti.

Palliyil, daha önceki iPhone satışlarının Hindistan’da 10-15 gün sonra başladığını, iPhone 14 Pro’nun ise yurtdışından yalnızca saatler sonra ülkesinde satışa sunulduğunu kaydetti. Yine de son çıkan iPhone için Dubai’ye gittiğini, bunun kendisi için bir ritüel haline geldiğini söyledi.