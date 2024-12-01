İpek Özbey: En büyük sahte dolar operasyonu 2019'da yapıldı

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Türkiye’de sahte 50 ve 100 dolarların piyasada dolaştığı haberleriyle İstanbul Kapalıçarşı ve döviz bürolarında döviz alım satımı durduruldu.

TBB ve TCMB açıklama yaptı, başsavcılık olaya el koydu. Peki bu nasıl oldu? Bugüne kadar dünya üzerinde yakalanan en büyük sahte dolar operasyonunu (400 milyon dolar) yöneten dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer’i arayıp sordum. Teknolojik gelişimle birlikte suç çeşitliliği ve mevcut suçların işlenmesindeki teknik ve araçların da sürekli yenilendiğini söyledi. Burada önemli nokta soruşturma tekniklerinin, araştırmalarda kullanılan araç ve gereçlerin, aynı zamanda kovuşturma boyutundaki mevzuatın da buna paralel olarak gelişmesi.

Sezer, sahte paranın neredeyse paranın varlığından beri var olan tarihsel nitelikteki suçlardan biri, binlerce yıldır insanların mücadele ettiği bir sahtecilik türü olduğunun altını çiziyor. “Bizim görevde olduğumuz dönemde sahte para ile mücadelede farklı bir soruşturma tekniği uyguluyorduk. Tabii ki burada bu polisiye taktiği deşifre etmeyeceğim ancak geleneksel polislik, suç skalasının bu kadar çeşitlendiği günümüzde çoğu suçlu ile mücadelede yetersiz kalıyor” diyen Furkan Sezer, 2019’da 2 ayrı operasyonda toplam 400 milyona yakın sahte doların nasıl ele geçirildiğini anlatıyor: “Bu o döneme kadar dünya üzerinde yakalanan en büyük miktardı. Bu operasyonlarla ilgili ABD’den yetkililer gelip Ankara’da çeşitli toplantılara katıldılar. Ele geçirilen sahte dolarların özelliklerini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yakalanan dolarlar İstanbul’da çok yetenekli ve kendilerini bu konuda geliştirmiş, grafik eğitimi almış kişilerce basılıyordu. Yine kullanılan malzemeler yurtdışından getirilmiş ve en kaliteli malzemeler tercih edilmişti. Burada yakalanan şahısların tutukluluk sürelerini ve yargılama süreçlerini gerçekten merak ediyorum, ilgisini çeken gazetecilerin de bu konuyu hassaten araştırmalarını istiyorum, bugün yaşadığımız sürecin daha iyi anlaşılmasına da ışık tutacağından da şüphem yok.”

Bakalım yarın piyasalara nasıl yansıyacak bu olay.

İpek Özbey’in yazısı