İpek Özbey: Boğaziçi, ODTÜ gibi üniversiteleri neden yerden yere vurursunuz?

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İnsanın sahiden aklı almıyor.

Bir ülkenin gözbebeği üniversiteleri bir elin parmaklarını geçmiyorsa, o ülkeden ona var gücüyle sahip çıkması beklenir.

Prestijini, kalitesini koruması istenir. Kaç öğrencinin hayallerini süsleyen Boğaziçi, ODTÜ gibi üniversiteleri neden yerden yere vurursunuz?

Neden adını ‘en iyi’lere yazdıran bir üniversitenin, kıymetli hocalarını yaz-kış demeden yağmur, çamur, kar demeden liyakat için eylem yapmak zorunda bırakırsınız?

Aslında bunun cevabını 2021’de söyleşi yaptığım, Matematik Profesörü Betül Tanbay’dan almıştım. Dünyanın saygın hocalarından biri olan Tanbay, “Vasıflı, eğitimli gençlikten korkuluyor” demiş, cevabı net bir soru sormuştu, “Kendi gençliğimizden korkarak ilerlememize imkân var mı?”

Her alanda böyle değil mi?

İktidarını uzatmak için vasatlığı yaymaya çalışanlar, vasıflı insanların varlığından rahatsızlık duyarlar.

Vasatlığı yaymanın en kolay yolu da, eğitimden geçiyor maalesef.

İpek Özbey’in yazısı