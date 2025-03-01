Instagram'dan TikTok'a rakip geliyor

Instagram kısa süreli video özelliği Reels için bağımsız bir uygulama başlatmayı düşünüyor.

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ABD’nin TikTok belirsizliği sürerken Instagram fırsattan istifade gaza basmış gibi görünüyor.

Resmi olmayan haberlere göre Instagram yakında Reels’ı bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürebilir.

Bu hamle, Instagram’ın TikTok ile rekabette elini güçlendirmeye çalışan Meta’nın ‘Project Ray’inin bir parçası.

Meta’nın bu girişimi, özellikle Amerikalı kullanıcılar için daha uzun Reels videolarına odaklanıyor.

TikTok potansiyel bir yasakla karşı karşıyayken, Instagram geçen ay, TikTok’un CapCut’una benzer video editörü Edits’i yayınladı.

Ayrıntılar hala belirsiz ancak Meta, TikTok’un ABD’deki zorluklarından faydalanarak kendini yeniden konumlandırıyor.