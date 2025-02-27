Instagram akışında artan şiddet ve cinsel içerikli paylaşımlar: Özür ve düzeltme

Meta, sosyal medya platformu Instagram akışında artan şiddet ve cinsel içerikli paylaşımlarla ilgili sorunu düzelttiğini duyurup özür diledi.

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Meta sözcüsü CNBC’ye şöyle konuştu: “Kullanıcıların Instagram Reels akışlarında önerilmemesi gereken içerikleri daha fazla görmelerine neden olan bir hatayı düzelttik. Hata için özür dileriz.”

Bazı kullanıcılar Instagram’daki ‘Hassas İçerik Kontrolü’ ayarını en yüksek denetlemeye getirse bile bu tür içerikleri görmeye devam ettiklerini iddia etti.

Türkiye’den pek çok kullanıcı da sosyal medya platformlarında duruma tepki gösterirken bazıları hala içeriklerin önlerine çıktığını söylüyor.

Ekşisözlük’te ’26 Şubat Instagram’ın sapıtması’ başlığına bir kullanıcının yazdıkları şöyle:

“Instagram reels’te çok anormal içerikler görülmesi durumu.

Birkaç arkadaşımla da test ettik ve hepimizin reels keşfeti mahvolmuş durumda. hızlıca biraz kaydırırsanız siz de göreceksiniz ki videoların yüzde 80’i hassas içerik (cinsel, şiddet, kan, intihar, trafik kazası vs.)

Instagram’ın ya moderasyonunda ya da algoritmasında bir sorun var gibi gözüküyor. bir ihtimal siber saldırı da olabilir tabi.”

X’te de birçok kullanıcı “Keşfetim hassas içerikle dolu” diyerek Instagram’a tepki gösterdi.

Hata Meta’nın ‘sansürü önlemek’ iddiasıyla paylaşım denetimini değiştirmesinden sonra başladı

Instagram’ın kullanıcıların önüne çıkardığı şiddet ve cinsel içerikli paylaşımlardaki artışın Meta’nın ‘sansürü önlemek’ ve ‘ifade özgürlüğünü teşvik’ iddiasıyla denetleme şeklini değiştirmesinden sonra geldi.

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Şirket 7 Ocak’ta platformlarında sansüre neden olan hataları azaltmak için içerik politikalarını değiştirdiğini duyurmuştu.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg de platformlarında daha fazla siyasi içeriğe izin vereceğini açıklamıştı. Zuckerberg, Elon Musk’ın sahibi olduğu X’e benzer ‘Topluluk notları’yla üçüncü taraf doğrululuk kontrolünü sağlamak niyetindeydi.

Bu değişiklikler, Zuckerberg’in geçmişte Meta’yı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump’la arasını düzeltme çabası olarak görülmüştü.

X’teki bazı Türkiye’den kullanıcı yorumları şöyle:

instagram neden sürekli hassas içerik gösteriyor ilgilenmiyorum yapmama rağmen keşfet hassas içerik dolu — ceren (@cerenccr) February 26, 2025

instagram bize operasyon cekiyo yoksa bi gunde bu kadar hassas icerik uyarili reels gormem normal degil — æshi (@aeshilichil) February 26, 2025