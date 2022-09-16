İnşaatı süren tünelde göçük: İki işçi öldü

Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Güzeldere Geçidi’nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. AA’nın haberine göre tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Çalışmada işçilerden ikisinin cansız bedeni göçük altından çıkarılarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.