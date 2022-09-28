İnovasyon: Ekranı uzayıp kısalabilen bilgisayar prototipi tanıtıldı

Ekranı uzatılabilen bilgisayarlar üzerinde çalışan Samsung Display ve Intel, 13 inçlik bir tabletten 17 inçlik bir PC’ye dönüşen prototipi tanıttı.

J.S. Choi, Samsung. Fotoğraf: Stephen Shankland (CNET)

Teknoloji dünyasındaki yeniliklerin konuşulduğu Intel Innovation’ın açılış konuşmasını yapan Samsung Display CEO’su JS Choi, uzayıp kısalabilen PC (personal computer) prototipini tanıttı.

“Bilgisayarlar için dünyanın ilk 17 inç kaydırılabilir ekranını duyuruyoruz” diyen Choi, cihazın daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyulduğunda açılabileceğini, taşınırken de küçültülebileceğini gösterdi.

Samsung Display’in, katlanabilir modeller yerine esnek ve kaydırılabilir PC ekranlarına yönelmeye tercih ettiğini söyledi.

Samsung Display ve Intel’in bugün sergilediği prototip cihaz, 13 inçlik bir tableti esnek bir ekrana ve kayar mekanizmaya sahip 17 inçlik bir monitöre dönüştürüyor.

#Samsung rolls out first 17-inch 'slideable' screen at #Intel event.



South Korean tech company that helped pioneer foldable #smartphone displays looks to reignite excitement in the sluggish #PC market.



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Kaydırılabilir bilgisayarların kullanılabilir duruma gelmesi için uyumlu yazılım ve uygulamalara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Dolayısıyla ne zaman ve nasıl kullanılabileceği henüz belli değil.