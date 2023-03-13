Inisherin’in yün kazakları: Oscar adayı filmin kostümlerini 83 yaşında bir kadın örmüş

Oscar yarışına dokuz dalda katılan ‘Banshees of Inisherin’ (Inisherin’in Ölüm Perileri) geceden tek bir ödül bile alamadan ayrıldı. Ancak, filmdeki el örgüsü kazaklar çoktan trend oldu.

İki yetişkin erkeğin biten arkadaşlığını, 100 yıl önceki İrlanda İç Savaşı fonunda anlatan Inisherin’in Ölüm Perileri, en iyi filmin yanısıra eni iyi erkek, en iyi yardımcı erkek ve eni iyi yardımcı kadın oyuncu ödülleriyle Oscar’a adaydı. Hiçbirini alamadı.

Oysa seyirci filmi çok sevdi. Üstelik yalnızca hikaye ya da oyuncuklukları değil, kostümleri de.

İzleyenler ya da filmden fotoğraf karelerini görenler, güneşsiz bir İrlanda adasında, birkaç adamın koyu renk kazak ve pantolondan ibaret ‘kostümleri‘ çok da dikkate değer bulmamış olabilir. Oysa o yün kazaklar çoktan moda oldu.

Guardian gazetesinin moda yazarı Chloe Mac Donnell, konuyu köşesinde ele almış ve filmin İrlandalı kostüm tasarımcısı Eimer Ni Mhaoldomhnaigh’dan bahsetmiş. Tasarımcı, İrlanda tarihi konusundaki derin bilgisi sayesinde ekibe dahil olmuş.

Filmin yönetmeni Martin McDonagh, klişe olmayan gerçekçi bir dünya yaratmak isteyince Eimer Ni Mhaoldomhnaigh, 83 yaşındaki Dalia Barry’nin kapısını çalmış. Dalia Barry kim mi? Filmdeki bütün kazakları elle ören kadın.

Dalia Barry

Barry birkaç gündür New York Times‘tan, örgü dünyasından haberler veren niş sitelere kadar geniş bir okur kitlesine seslenen yayınların ilgi alanında.

Barry 75 yıldır örgü örüyor. Filmler için çalışmaya başlaması ise yakın zamanda olmuş. Hatta 2017’de Emily Watson’a BBC TV’de yayımlanan ‘Küçük Kadınlar’ dizisindeki rolü için örgü bile öğretmiş. Şimdi medyanın ilgisi üzerinde, söyleşi taleplerine cevap veriyor ama bir sonraki projesiyle ilgili ser verip sır vermiyor.

Mağazalar ilgi görüyor

Kazaklar İrlanda’ya gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Ülkenin kuzeybatısındaki Galway şehrinden el örgüsü kazak satan mağazaların sahipleri satışların arttığını söylüyor.