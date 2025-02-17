İnce, Özdağ'ı ziyaret etti: 'Can güvenliğim yok'

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Riskli bir cezaevi. Can güvenliğim yok” dedi.

Fotoğraflar: X

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Özdağ’ı ziyaret etti. İnce ardından X’ten Özdağ’ın şu mesajını paylaştı:

“Yedi adımlık bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Günde ortalama 10-12 kişi ziyaretime geliyor. Her defasında görüşmecimle görüşmeye giderken aranıyorum. Görüşmeye giderken de görüşmeden dönerken de aranıyorum.

Sahte evrakla suç üretiyorlar. Abdullah Öcalan için rehinim. Anayasa yapım sürecinde beni engel görüyorlar.

Burası yüksek güvenlikli bir cezaevi, PKK’lı da var, IŞİD’li de var. Riskli bir cezaevi. Can güvenliğim yok.

‘Halk TV’ye kırgınım, benden hiç bahsetmiyorlar’

Televizyonda iktidara yakın kanallar var. Muhalif olarak sadece Halk TV var. Mecburen Halk TV izliyorum. Halk TV’ye kırgınım, benden hiç bahsetmiyorlar.

Cezaevi personeli bana çok saygılı davranıyor.“