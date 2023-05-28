İnce: Muhalefeti kafa yormaya davet ediyorum

Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederek, seçimin barış içinde geçtiğini söyledi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın yüzde 52’yle yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Bunun üzerine Erdoğan’a tebrik mesajları gelmeye başladı. Seçimin ilk turunda çekilen ve ikinci turda tarafsız kalan İnce de Erdoğan’ı tebrik ettiği mesajında muhalefeti eleştirdi:

“Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum.”