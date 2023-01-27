İnan Kıraç’tan kızı İpek Kıraç’a miras davası

İş insanı İnan Kıraç, iki yıl önce ölen eşi Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a dava açtı.

Fotoğraf: Arşiv

Suna Kıraç 15 Eylül 2020’de 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Türk Medeni Kanunu’na göre çocuk sahibi eşlerden birinin vefatı halinde, mirasın yüzde 75’i çocuklara, yüzde 25’i eşe kalıyor.

Ancak Suna Kıraç’ın vasiyetinde şu ifadeler yer almıştı: ”Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’deki hisselerimin tamamını kızım İpek Kıraç’a bırakıyorum. Terekemde zuhur edecek diğer bütün değerler yasal esaslara göre kanuni mirasçılarıma intikal edecektir. Son arzularım budur.”

Oksijen’den Elif Ergu Demiral’ın haberine göre İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin yüzde 20,13 hissesine tedbir konmasını istedi. Kıraç, kızı İpek Kıraç’ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25’inin kendi adına tescil edilmesini talep etti.

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’de çoğunluk hisseleri kurucu olan Koç Holding’e ait.

Koç Holding’in piyasa değeri 203 milyar TL. Bunun yüzde 43,65’i olan 88,7 milyar TL değerindeki hisseler Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’ye ait. Suna Kıraç’ın miras bıraktığı yüzde 20,13 oranındaki Temel Ticaret ve Yatırım payı içinde sadece Koç Holding hisselerinin değeri yaklaşık 17,7 milyar TL’yi buluyor.