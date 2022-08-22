İmparatorun kalbini taşıyan uçak yola çıktı

Brezilya’nın ilk imparatoru 1’inci Pedro’nun Portekiz’deki ‘kalbi’ni bağımsızlığın 200’üncü yılı nedeniyle ülkesine götürecek uçak havalandı.

Fotoğraf: portugal.postsen.com

İçi ‘formaldehit’ adlı organik bileşikle dolu bir kapta saklanan kalp, törenle karşılanacak ve dışişleri bakanlığında halkın ziyaretine açılacak.

Brezilya’nın Portekiz’den bağımsızlığını kazanmasının yıldönümü dolayısıyla askeri uçakla yollanan kalp, 7 Eylül’deki Bağımsızlık Günü kutlamaları sonrasında yeniden Portekiz’e yollanacak.

Portekizli yetkililer, Porto kentinde bir kilisede saklanan organın Brezilya’ya gönderilmesine onay verince Brezilya Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla alınan kalbe Porto Belediye Başkanı Rui Moreira ‘eşlik ediyor.’

Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nın protokol müdürü Alan Coelho de Sellos, ”Kalp bir devlet başkanı gibi karşılanacak. Dom Pedro I hala aramızda yaşıyormuş gibi davranılacak” dedi ve askeri karşılama töreninde ulusal marş ile iyi bir müzisyen olan imparatorun bestelediği bağımsızlık marşının çalınacağını söyledi.

Fotoğraf: Vikipedi

1. Pedro, 1798’de Portekiz Kraliyet Ailesi’nin bir ferdi olarak doğdu. Napolyon’un ordusu Portekiz’i işgal edince aile, o dönem kendilerine bağlı olan Brezilya’ya kaçtı. 1821’de, 1. Pedro’nun babası Kral 6’ncı John, Portekiz’e döndü ve oğlunu saltanat naibi olarak Brezilya’da bıraktı.

1. Pedro, bir yıl sonra, 7 Eylül 1822’de Brezilya’nın bağımsızlığını ilan etti ve Brezilya imparatoru oldu. 1831’de oğlu 2. Pedro için tahttan çekildi ve kızının Portekiz’de tahta çıkabilmesine destek olmak amacıyla bu ülkeye gitti. 35 yaşında verem nedeniyle orada hayatını kaybetti. Hasta yatağında ölünce kalbinin çıkarılıp Porto’ya götürülmesini istemişti.

İmparatorun kalbi, bağımsızlığın 150’nci yılının kutlandığı 1972’de de Brezilya’ya yollanmıştı.