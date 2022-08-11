İmamoğlu’ndan İstanbul’un doğusu için yağış uyarısı

Turuncu kodla uyarılan İstanbul’da, yağış henüz beklenen düzeyde değil ama Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yağışın kentin doğusuna kaydığını ve yeni verilere göre saat 15:00’ten itibaren Şile, Pendik, Kartal ve Tuzla’da şiddetli yağış beklendiğini söyledi.

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İstanbul’da şiddetli yağış bekleniyor. Dün kent için turuncu kodlu yağış uyarısı verilmişti.

AKOM’da konuşan İmamoğlu, beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını söyledi.

Yağışın İstanbul’un doğusuna kaydığını söyleyen İmamoğlu, “Saat 15:00’e kadar İstanbul’da bu ihtimalin kapsamında, ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında etkili olacağı öngörülüyor” dedi.

İmamoğlu, “İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Bin 831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Dünkü uyarıları dikkate alan çok sayıda İstanbullu şemsiyelerini alarak dışarı çıktı. Ama beklenen yağış hala başlamadı.