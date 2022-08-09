İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışın yarın ve perşembe günleri kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) açıklamasında “Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor” denildi.

Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

AKOM’a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesi de bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran

sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel.

AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istedi.