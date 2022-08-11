Meteoroloji’den 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş il için turuncu, sekiz il için de sarı kodlu uyarı yayınlandı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre şu bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görecek: Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli’nin güney ve doğu ilçeleri.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yapıldı.