İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluğuna itiraz reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un tutukluluğuna itiraz reddedildi.

İmamoğlu 19 Mart sabahı gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ‘terör’den serbest bırakılmış ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.

İmamoğlu’yla birlikte tutuklananlar arasında Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da var.

İBB odaklı ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmalarından toplam 53 kişi tutuklanmış, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verilmesiyle bu sayı 52 olmuştu.

Habertürk’ün aktardığına göre avukatları tarafından İmamoğlu ve Ongun’un tutukluluğuna yapılan itirazlar bugün reddedildi.

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