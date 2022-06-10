İmamoğlu: Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünya, hepimize yetecek kadar büyük. Biz yeter ki barışı, kardeşliği, eşitliği savunalım. Bugün burada olacağı gibi, hep bir ağızdan barış ve kardeşlik türküleri söyleyelim. Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın” dedi.

Fotoğraflar: İBB

Usta müzisyen Fuat Saka’nın bestelediği ‘Göç Senfonisi – Karanlık Sular’ dinleyicileriyle buluştu.

Bestesi Saka’ya, düzenlemesi yakın zamanda hayatını kaybeden Yunan sanatçı Vangelis Zografos’a ait olan, tarih boyunca insanlığın en önemli meselelerinden göçü ve etkilerini yansıtan eserin dünya prömiyeri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaydı.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ve Türkiye sinemasının unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır da Saka’nın senfonik eserini, İstanbullularla birlikte dinledi.

Prömiyer öncesinde kısa konuşan İmamoğlu, şunları dedi: “Yakın coğrafyamızda büyük acılar ve savaşlar yaşanıyor. İnsanlar evlerini, şehirlerini, hatta sevdiklerini geride bırakarak farklı ülkelere göç etmek, sığınmak durumunda kalıyorlar. Büyük trajediler ve travmalar yaşanmaya devam ediyor. Biz de İstanbul’da ve Türkiye’de birçok göçmeni misafir ediyoruz. İyi planlanmış bir göç politikası olmadığında, uyum stratejileri geliştirilmediğinde, sosyo-ekonomik bir altyapı oluşturulmadığında yani süreç iyi yönetilemediğinde neler yaşanabildiğini ne yazık ki yakından gözlemleyebiliyoruz.”

‘Kendimiz için ne istiyorsak, komşumuz için de aynısını isteyelim‘

Göç ve göçten kaynaklı savaş, açlık, eşitsizlik, gelir dağılımında eşitsizlik, küresel iklim değişikliği gibi sorunların tüm dünyada ortadan kaldırılması için mücadele edilmesi gerekliliğinin altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Dünya, hepimize yetecek kadar büyük. Biz yeter ki barışı, kardeşliği, eşitliği savunalım. Kendimiz için ne istiyorsak, komşumuz için de aynısını isteyelim. Bugün burada olacağı gibi hep bir ağızdan barış ve kardeşlik türküleri söyleyelim. Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın. Müzik çok güçlü, evrensel bir dil. Yaraları sarar, travmaları iyileştirir, farklılıkları buluşturur.

Sanatın birleştirici gücü, barış mücadelesinde en değerli varlığımız. Bu açıdan tarihlerinde göç hikayesi olan iki ülkenin sanatçılarının Fuat Saka, Cihan Yurtçu ve Türk müzisyenlerin, Yunan meslektaşları aranjör Vangelis Zografos, şef Anastasios Symeonidis, solist Ioanna Forti ve Zacharias Spyridakis’in aynı sahnede bir araya gelerek, bir göç senfonisi seslendirmesini çok kıymetli buluyorum. ‘Göç Senfonisi – Karanlık Sular’ konseri için Sayın Fuat Saka’ya ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tüm dünyada barışın ve huzurun egemen olmasını tüm kalbimle diliyorum.”