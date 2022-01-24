İmamoğlu: Lütfen vatandaşlarımız metro kullanmaya devam etsin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti etkisi altını alan kar yağışıyla ilgili İstanbullulara, metro ve metrobüsü kullanmaları yönünde çağrı yaptı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden günün ikinci canlı yayınını da yine Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirdi.

‘E-5’te kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı’

“Zor bir akşam geçiyor, bunun farkındayız” diyen İBB başkanı şunları kaydetti: “İstanbul’un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı’yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var. Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar’ın, Beylikdüzü’nün içinden geçen Büyükçekmece’ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar.”

“LÜTFEN VATANDAŞLARIMIZ METROYU KULLANMAYA DEVAM ETSİNLER”

İstanbul’un her zaman benzeri yağışları yaşamadığına vurgu yapan İmamoğlu, şöyle devam etti: “Zor bir akşam olacak. Arkadaşlarım; gece 12’ye kadar, hatta biraz geçecek şekilde kar yağışının devam edeceğini de ifade ediyorlar. Şu anda metro seferlerimizi gece saat 02.00’ye kadar uzattığımızı ve en güvenli seyahatin bu anlamda metro olacağını da ifade edelim. Gerekirse, ihtiyaç olduğu takdirde daha fazla da uzatacağımızı şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Dolayısıyla, metroyla erişebilecekleri yerler var ise, lütfen vatandaşlarımız metroyu kullanmaya devam etsinler.

İstanbul’a bir bütün olarak bakıyoruz. Farklı dili kullanma çabası olanlara şunu söyleyelim: Kesinlikle, ‘O kurumun sorumluluğu, bu kurumun sorumluluğu’ diye bakmadan ilerliyoruz. Valimizle irtibattayız. Valiliğin ekipleriyle irtibattayız. Gerektiğinde ilçe belediyeleri aradığında, onlarla irtibattayız. Hep birlikte süreci çözeceğiz. Allah kazadan korusun. Can sağlığını tehdide getirecek hiçbir sürece lütfen dahil olmayın.”

‘Metrobüs kullanımını özenle tavsiye ediyorum’

“Kuzey çevre yolundan, havaalanı bağlantı yollarından tutun da TEM ve D100 bağlantı yolları üzerindeki bütün tıkanmaları; gerektiği yere vinç, gerektiği yere kurtarma ekibi, gerektiği yere farklı makinalarımızla takviye, destek ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Halihazırda bütün bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, ekiplere şimdiden teşekkür ediyorum. Herkes görevini layıkıyla yapmaya gayret edecektir. Esas olan, aslında bu fırtınalı hallerde mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamaları. Ki etkisini yarın da bir miktar sürdüreceği ifade edilen kar yağışını gördüğümüzde hem bu akşam hem yarın, lütfen 16 milyon İstanbullumuzun bugüne kadar gösterdiği bizimle uyumlu, haber alıp, habere göre seyahatlerini kısıtlayan ya da ona göre planlayan, toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımıza bu konuda ricada bulunuyorum. Özellikle D100 kara yolu üzerinde, vatandaşlarımız, mümkün olduğu kadar metrobüs ile özellikle Küçükçekmece aksından sonra Avcılar, Beylikdüzü ve Beykent bölümüne kadar metrobüsü kullanmalarını da özenle tavsiye ediyorum. İnşallah bu akşamı en az sıkıntıyla hep birlikte aşacağımızı belirtiyorum. Hepimize kolay gelsin.”