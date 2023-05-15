İmamoğlu, İstanbul’a döndü: Hizmet artarak sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’daki siyasi mücadelenin artından İstanbul’daki rutin toplantıya katıldığını belirterek ”Yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek” dedi.
İmamoğlu, millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak haftalardır sahadaydı. İmamoğlu dün de seçim sonuçlarını izlemek için Ankara’daydı.
İstanbul’a döndüğünü bildiren İmamoğlu, ”Rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek” dedi.