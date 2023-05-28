İmamoğlu: İftiraların peşini bırakmayacağım

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yalanla insanların aldatıldığını belirterek ”Peşini bırakmayacağım” dedi.

Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu/Twitter

Seçim sürecinde iktidar muhalefete yönelik dilini sertleştirmiş hatta miting meydanlarında montaj videolar gösterilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da videoların montaj olduğunu kabul etmiş ancak kullanmaya devam etmişti.

Beylikdüzü’nde oyunu kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden sonra bu dille hesaplaşacaklarını açıkladı: ”Bu seçim öncesi ne yazık ki arzu ettiğimiz dilde geçmedi. Bu dilin karşılığında insanlar umarız helalleşebilirler. Çünkü çok kötü iftiralarla ve ne yazık ki içi yalan dolu çok hususla karşı karşıya kaldık. Bazen ‘ne yapalım, bunlar seçim sathında yapılır’ diyorlar. Vallahi benim içimi yakıyor. Bu cümleyi asla kabul etmiyorum. Seçim sathı toplumun aynasıdır, insanların özünü ortaya çıkarır. Ben şu anda nasıl davranıyorsam, insanlara ‘oylarınız hayırlı olsun’ diyorsam sahada da aynısını söyledim. Bu bağlamda ben de keşke siyasiler olarak o toplumun talebine dönük dil kullanılsaydı. Yalanla, iftirayla insanlar aldatılmasaydı. Yarından itibaren bunlar konuşulacak, peşini bırakmayacağım. Birileri ‘ya olur seçim sürecinde böyle şeyler’ dese de bırakmayacağım. Çünkü söylenen şeyler ağır şeyler.”