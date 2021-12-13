İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğu görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek kuyruğunda bekleyenlerin görüntülerinin yayınlanmasından memnun olmadığını söyledi.

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İstanbul’da ekmek 2,5 liraya zamlanırken, bazı fırınlarda 3,5 liraya satılmaya başladı. Alım gücü düşenler de 1 lira 25 kuruşa satılan Halk Ekmek’ten satın almak için kimi zaman kuyruk beklemek zorunda kalıyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu başkan vekili Özgen Nama, günde 2,6 milyon ekmek ürettiklerini ancak talebe yetişemediklerini söylemişti.

İmamoğlu, Twitter paylaşımında sosyal desteğin ‘alan elin veren eli görmediği düzen’ olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Hep böyle davrandık. Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim.”