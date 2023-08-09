İmamoğlu, genel başkanlığa aday olmayacakmış

CHP’de ‘değişim’ tartışmalarının öncülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun genel başkanlığa aday olmayacağı; bunun yerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i destekleyeceği öne sürüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (İBB)

Kurultay sürecine giren partide, mahalle delegelerinin belirlenmesiyle 5 Ağustos’ta ilçe başkanlıkları için seçim süreci başlayacak. Bunun ardından 10 Eylül’de ilçe kongreleri sona erecek ve 16 Eylül’de il kongreleri başlayacak. 15 Ekim’deyse CHP parti meclisi büyük kurultay için tarih belirleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın birçok CHP’li kurmay süreçte İmamoğlu’nun yanında yer alırken, parti meclisi (PM) ikiye ayrılmış bir görünüm veriyor.

Seçimlerin kaybedilmesinden sonra Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerektiğine ilişkin itirazlar ve ‘değişim sesleri’ hem parti içinden hem de tabandan yükselmişti. İstifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu, “Partimi güvenli limana götüreceğim” demişti.

‘İktidar için değişim‘ adıyla oluşturduğu internet sitesi üzerinden tabanın değişim taleplerini belirleyen İmamoğlu’nunsa 10 Ağustos’a kadar açıklama yapacağı bildirilmişti. Ancak hem çalışmaların henüz tamamlanmaması hem de geçtiğimiz hafta sonu başlayan ilçe kurultaylarındaki eğilimi gözlemlemek için açıklama ay sonuna sarkabilir.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın CHP kaynaklarına dayandırdığı kulise göre İmamoğlu, bu açıklamasında genel başkanlık yerine yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağını kamuoyuna duyuracak.

Özel’i destekleyecekmiş

Haberde kaynakların şunu söyledikleri belirtildi: “Bu süreçte kimse İstanbul’u kaybetmenin sorumluluğunu üstlenmek istemez. İstanbul’u kaybetmiş bir isim olarak genel başkanlık koltuğunda oturmak da kolay olmaz. Ekrem Bey de bugüne kadar bu probleme uygun bir çözüm bulamadığı için arada kaldı. Ancak şimdi, tercihi İstanbul’dan yana olacak. Zaten son günlerde yakın çevresi de, Ekrem bey, genel başkanlık adaylığı için kendisi ortaya çıkmayacak ama Özgür Bey aday olursa kendisini destekleyecektir.”