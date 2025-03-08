İmamoğlu: Elinizde ne varsa dökün ortaya, hodri meydan

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara Kayseri’den ‘meydan okudu’: “Bir derdiniz varsa bana gelin, yan yolları bırakın.”

Fotoğraf: @ekrem_imamoğlu / X

İBB başkanı öğlen İzmir’de “Aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar” iddiasında bulunmuştu.

İmamoğlu iddiayı Kayseri’de de gündem getirdi ve iktidara şu çağrıyı yaptı: “Çok net bir şey söylüyorum; eğer itibarlarını yerle bir etmeye çalıştığın, malına çökmeye çalıştığın benim arkadaşlarım, en ufak haksızlık veya hukuksuzluğa karışmışsa gelin bütün dosyaları açın, bütün belgeleri açıkça kamuoyuyla paylaşın, anlatın, kaçan yok. Buradan sesleniyorum, hodri meydan. Elinizde ne varsa dökün ortaya.”

İmamoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

‘Bir kez daha algı operasyonuyla itibar suikastı yapıyorlar’

* Bugün bahsettim; dün öğrendim ki kimi yol arkadaşlarım, kimi tanıdıklarım, kimi hiç tanımadıklarımın mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar. Bir kez daha algı operasyonuyla itibar suikastı yapıyorlar. Akıllarınca beni korkutup yıldıracaklar. Beni korkutabilirler mi? Benim arkamda on milyonlarca milletimiz var. Bu haktan, hukuktan nasibini almamışların hiçbir saldırısından korkmadım, korkmuyorum, korkmayacağım. Yürüdüğüm bu yolda önce yüce Allah’a, sonra milletime güveniyorum. Kumpaslarla, kirli tezgahlarla kurdukları oyunları başlarına yıkacağız. Millet hakkın, hukukun, haklının yanındadır.

‘Hukuksuzluğa karışmışlarsa belgeleri açıkça kamuoyuyla paylaşın, hodri meydan’

* Buradan sesleniyorum, ey ilgili şahıs; bunu özellikle söylüyorum o kendini biliyor. Bak ben senin dediğin gibi ‘şantaj’, ‘montaj’ demiyorum. Çok net bir şey söylüyorum; eğer itibarlarını yerle bir etmeye çalıştığın, malına çökmeye çalıştığın benim arkadaşlarım, en ufak haksızlık veya hukuksuzluğa karışmışsa gelin bütün dosyaları açın, bütün belgeleri açıkça kamuoyuyla paylaşın, anlatın, kaçan yok. Buradan sesleniyorum, hodri meydan. Elinizde ne varsa dökün ortaya. Uydurma gizli takın beyanlarıyla değil, mertçe, hakka ve hukuka uygun olarak getirin.

‘TRT canlı yayın yapsın’

* Hatta gelin TRT canlı yayın yapsın. TRT’de benim yüzümü bile göstermediler altı senedir. Çünkü onlar sadece iktidara yüzünü dönen bir yayına döndüler, hem de sizin paralarınızla. Yolsuzluğun daniskası orada yapılıyor. Senin savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın.

‘Mertsen bu meydan okumaya yanıt verirsin’

* Kim ahlaklı, hangi dönem kamu ve millet korunmuş, hangi dönem milletin kaynakları peşkeş çekilmiş. Canlı yayında bu memleket izlesin ama yüreği, cesaret yok bunların. Ben aylardır ne diyorum; mertsen, yiğitsen ufacık da olsa vicdanın kırıntısı varsa bu meydan okumaya yanıt verirsin. Ben hayatımda her mücadeleyi mertçe verdim. Bir derdiniz varsa bana gelin bana. Yan yolları bırakın.

‘Bu millete çok yanlış yapmışsın ki; korkun çok büyük’

* Bırak bu milletin banka hesaplarını bloke edip mağdur etmeyi; ya hu gel hep beraber millete gidelim. Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorlar. Korkuyorlar. O bir avuç insan korkuyor şuradaki fıstık kızım da cep telefonuna yazmış “Başkanım sana sarılabilir miyim” diye. Yahu insan beni görünce korkar mı, insan beni görünce mutlu olur. Ama bu korkuyor. Bu millete yanlış yapan korkar. Bu millet çok yanlış yapmışsın ki; korkun da çok büyük.

‘Seni yenmeye devam edeceğiz’

* Olan diplomaya göz koyan bu akıl milletin 50, 60 yıllık tapusuna da koyar. 2014’ten bu yana tek suçumuz var; sandıkta yenilmedik, bu bileği bükemediler. Buradan söylüyorum; bu millete yenilgiyi öğretemeyeceksiniz, seni yenmeye devam edeceğiz.