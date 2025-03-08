İmamoğlu: Yol arkadaşlarımın banka hesaplarına el koymuşlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

İzmir’de konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

“Dün öğrendim ki, aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar. Aralarında tanımadıklarım da var. Herhalde selam verdim diye ya da bana geçerken dokundu diye onları da yaktılar.

Günde 20 saat çalışıyorum. Her geçen gün bana ve arkadaşlarıma yeni bir saldırı uyduruyorlar. Son günlerde sizlerin karşısına çıkarak defalarca söylediğim bir şey var. Bu haktan ve hukuktan nasibini almamışların, bu iş bilmezlerin, bu makam ve mevkiye esir olmuşların hiçbir saldırısından korkmadım, korkmuyorum.”