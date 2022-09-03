İmamoğlu duyurdu: Beş ayda üç büyük metro hattı açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘150 günde 150 Proje’ kapsamında üç metro hattını daha açacaklarını söyledi.

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İmamoğlu, yenilenerek depreme dayanıklı hale getirilen Unkapanı Köprülü Kavşağı‘nın açılışındaki konuştu.

Göreve geldiklerinde bu çok riskli köprüyü fark ettiklerini belirten İmamooğlu, “Burası bütüncül bir kavşak. Bana göre bütüncül kavşağın en önemli, bu kavşakla beraber tramvay hattının geçişi. Çok kompleks bir iş çözüldü burada” dedi.

İstanbulların tüm sorunları için harekete geçtiklerini söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti: “Yalnız bu maratonda 3 metro hattının da açılışını yapacağız. Bunlardan birisi Dudullu- Bostancı hattı, bir tanesi Mecidiyeköy – Yıldız bölümü ve bir diğeri de Hisarüstü- Aşiyan füniküler hattıdır. Atık Su Tüneli ve Ömerli-Dudullu içme suyu hattımızın da içinde olduğu 12 altyapı çalışmamız daha var.”