İmamoğlu: 31 Mart'ın yıldönümünde sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan ‘bir kişi’, bir yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 51,14 oy oranıyla İBB başkanı seçilmişti.

İBB başkanı, 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ‘terör’den serbest bırakılıp ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.

İmamoğlu, yerel seçimlerin yıldönümünde X’ten şu mesajı paylaştı:

“Bir yıl önce bugün, 1 milyon oy farkıyla 16 milyon İstanbullu bir kez daha kazanmıştı. Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan ‘bir kişi’, bir yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı.

Beş ilçe belediye başkanımız tutuklu iki ilçe belediyemize kayyum atandı Birçok çalışma arkadaşımız tutuklu, İBB Başkanı olarak ben tutukluyum.

‘Bir kişi’ bunları hep haksız, hukuksuz operasyonlarla yaptı.

Bu yapılanlar çok açıkça suçtur, milletin iradesini yok saymaktır. Milli iradeye darbedir. ‘İstanbul hukuksuzluğu’ net olarak darbedir. ‘Yargı bağımsız’ diyerek, kafasını kuma sokan herkes de gerçekleri bile bile bu suça ortak olmuştur.

Artık 86 milyon vatandaşımızın hakkı, hukuku ve refahı için yola çıkmış biriyim. Milletimizin demokrasiye ve adalete olan inancıyla, sevgisi ve tutkusuyla bu bozuk yapıyı bu topraklardan söküp atacağız.

Milli iradeye düşmanlaşan bir avuç insanı, yine milli iradenin gücüyle durduracağız. Türkiye hiç de uzun olmayan bir vadede adil, müreffeh, öngörülebilir bir ülke olacak. 31 Mart’ın yıldönümünde sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum.”