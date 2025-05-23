İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni kredi paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ’lere 30 milyar liralık kredi paketi çıkarıyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iş dünyasına destek için Kredi Garanti Fonunu (KGF) önemsediğini belirterek, “KGF’den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız” demişti.

Bakanlık, yeni kefalet paketiyle imalatçı KOBİ’lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını duyurdu.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağını belirten Şimşek şunları söyledi:

* Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız.

* Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz.

* İmalatçı KOBİ’lerimizin büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini artırmak için finansman imkanlarını destekleme çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.