KOBİ’ler için kredi garanti limitleri artırıldı

Resmi Gazete’de yayımlananan Cumhurbaşkanı Kararı’yla küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ve KOBİ dışı büyük işletmelerin kredi garanti limitleri artırıldı.

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ’ler için kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artıracaklarını söylemişti: “Bir KOBİ’nin sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi kullandığı rakam 150 milyon lira olacak.”

Şimşek’n bu açıklamasından sonra Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek kredi garanti limitleri artırıldı.

Buna göre bir KOBİ’nin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limiti 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarılırken bu rakam KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltildi.

Öte yandan karara eklenen geçici hükümle KOBİ tanımı dışında olan ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil olan işletmelere 31 Aralık 2023 tarihine kadar ‘KOBİ dışı işletmeler’ için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkânı tanındı.