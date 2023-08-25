KOBİ’ler için ‘kredi limiti artırımı’ geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi garanti sistemi kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artıracaklarını söyledi: “Bir KOBİ’nin sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi kullandığı rakam 150 milyon lira olacak.”

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Anadolu Ajansı’na konuşan Şimşek, KOBİ’lere ilişkin kredi garanti mekanizmasında yapılacak düzenlemeyi anlattı.

Mayısta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle KOBİ tanımında değişiklik yapıldığını anımsatan Şimşek, işletmelerin KOBİ sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarlarının yeniden belirlendiğine dikkati çekti. Şimşek, bu tutarların, mikro işletmeler için azami 5 milyon liradan 10 milyon liraya, küçük işletmeler için azami 50 milyon liradan 100 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmeler için azami 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldığına işaret etti.

Şimşek, bu kapsamda bakanlık olarak, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasını planladıklarını belirterek, bu kapsamda Karar’da yer alan hükümler ile yönetmelikte yer alan hükümlerin uyumlulaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Kredi limitleri

KOBİ’lere yönelik ‘kolay kredi’ ve limit artışı hakkında bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti: “Konuya ilişkin Karar’da yapacağımız değişiklikle, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artırıyoruz. Böylece, firmalarımızın finansmana erişim imkanlarını yükseltmiş olacağız. Mevcut uygulamada bir KOBİ bu sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi garantisi kullanabiliyordu, bu rakam 150 milyon lira olacak, büyük firmalar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacak.”

KOBİ dışı işletmeler için geçici madde

Şimşek, söz konusu Kararla, KOBi ve KOBİ dışı büyük firmaların daha yüksek miktarda kredi garanti imkanından yararlanabileceğini belirtti.

Şimşek, karara ekleyecekleri geçici bir hükümle, KOBİ tanımı dışında olan ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil olan işletmelere, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ‘KOBİ dışı işletmeler’ için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkanı sağlanacağını da ekledi.