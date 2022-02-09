İlk kez cinsiyetsiz kategorilerde verildi: Brit Ödülleri’ne Adele damgası

Bu yıl ilk kez cinsiyetsiz kategorilerde verilen Brit Ödülleri’nde geceye damgasını vuran yine Adele oldu.

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Britanya’da düzenlenen müzik ödüllerinde geçen yıl kadın/erkek kategorileri kaldırılarak, kazananların ‘cinsiyet gözetilmeden’ belirleneceği duyurulmuştu.

Ödül törenin sunucusu Mo Gilligan tarafından ‘Brit’lerin Kraliçesi‘ diye takdim edilen Adele, gecenin ilk ödülünü ‘yılın şarkısı’ kategorisinde listelerin zirvesinden uzun süre düşmeyen ‘Easy on Me’ şarkısıyla aldı.

Şarkı, Adele’in küçük oğluna boşanmasını anlattığı, gecede ‘yılın albümü’ ödülüne layık görülen ‘30‘ albümünden yayınlanan ilk parçaydı.

Adele gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, ödülünü oğluna ve oğlunun babası, eski eşi Simon Konecki’ye ithaf etti.

Gecede bu yıl ilk kez cinsiyetsiz olarak verilen ‘yılın sanatçısı’ ödülünü de diğer adaylar Little Simz and Dave, Ed Sheeran ve Sam Fender’i eleyerek Adele aldı.

Şarkıcı ödüllerinin isminin neden değiştiğini anlayabildiğini vurgulayarak “Yine de kadın olmayı, kadın sanatçı olmayı çok seviyorum. Bizimle gurur duyuyorum” dedi

Gecenin diğer kazananları şöyle:

*Uluslararası sanatçı: Billie Eilish

*Pop/R&B: Dua Lipa

*Uluslararası şarkı: ‘Good 4 U’- Olivia Rodrigo

*Rock/Alternatif: Sam Fenders

*Grup: Wolf Alice

*En iyi çıkış: Little Simz

*Hip Hop/Grime/Rap: Dave