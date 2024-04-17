İliç için kurulan Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi

Erzincan İliç’te dokuz kişinin toprak altında kalmasına neden olan maden faciasını araştıracak komisyon üyeleri seçildi.

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Altın madeninde 13 Şubat’ta yığın liç pedinde büyük bir kayma meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayılmış ve dokuz işçi toprak altında kalmıştı.

Bir işçinin cesedine 53 gün sonra ulaşılabildi. Diğer işçilerse hala toprak altında.

Bu konuda 14 Şubat’ta kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun üyeleri TBMM Genel Kurulu’nda seçildi.

Buna göre komisyonda AKP’nin 10, CHP’nin beş, DEM Parti’nin iki, MHP’nin iki, İYİ Parti’nin iki ve Saadet Partisi’nin bir üyesi bulunacak. Komisyon yarın toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçecek.