İlhan Cihaner: CHP neydi, nasıl değişti?

Tüm bunlar zorunlu olarak CHP tabanını da değiştiriyor, dönüştürüyor. Artık taktik olmaktan çıkıp içselleştirilmiş bir siyasi tutuma dönüşüyor. Karşı tarafı anlamak /çözmek/ulaşmak için, CHP’ye ikna olarak geldikleri için makul sayılabilecek sayıyı aşan sağdan transfer “danışmanlar” partinin ana omurgasını oluşturmaya başladı. CHP yöneticileri tarafından da sıkça dillendirilen bir dönüşüm yaşanıyor. Ama bu dönüşüm nedense siyasi olarak tarif edilmiyor. CHP neydi, nasıl değişti? Programı ve tüzüğü aynı olduğuna, ana kitlesi değişmediğine ve kurultaylarında yön çizici siyasi tutumlar tartışılmadığına göre bu değişim nasıl gerçekleşti? Aslında değişimin yönünü kimlerin alkışladığına bakarak da tespit edebiliriz; en çok alkış liberal, AKP’de tutunamamış, yeni aymış siyasal İslamcılardan, yetmez ama evetçiler ve Fetullahçı eskilerinden geliyor! Bunlara partide köşeleri tutmuş kıymeti kendinden menkul ve varlıkları genel başkanın varlığına bağlı figürlerle, tüm bu politikalara destek olup hem parti içi iktidarın hem de muhalif olmanın konforunu yaşayanları, her fırsatta bir yandan Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ı anıp öte yandan Demirel, Özal, Menderes, vs. güzellemeleri yapanları da ekleyebiliriz.
SON HABERLER
Bebeğe Covid aşısı: Bakanlığın haberi var, soruşturma yürütüyor
Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşıları yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
TTB: Kurugöl’ün açıklamaları hayret verici
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere Covid-19 aşısı yapıldığına dair açıklamalarına tepki gösterdi ve bilim insanlarını, sağlık çalışanlarının emeklerini hiçe sayan ve aşı tereddüdüne yol açan açıklamaları konusunda sorumluluğa davet etti.
MHP’de yedi ihraç
MHP Merkez Disiplin Kurulu, yedi kişinin partiden ihraç edilmesine karar verdi.
F-35 sevdası: Türkiye, ABD’li lobi şirketiyle 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı
ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye, F-35’lerle ilgili olarak lobi faaliyeti yapması için hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile anlaşmasını uzattı. Buna göre, 1,5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı.
Merkez’in swap hariç net rezervi eksi 40,2 milyar dolar
Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervleri 17 Eylül haftası itibariyle 120,8 milyar dolara yükseldi. Aynı haftada net rezervler 28,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv ise eksi 40,2 milyar dolar.