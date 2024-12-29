İletişimde kuantum dönemi

Bilim insanları aktif internet kabloları üzerinden kuantum ışınlamayı başardı.

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Aktif olarak internet trafiğini taşıyan fiber optik kablolar üzerinden kuantum ışınlanmasını başarıyla gerçekleştiren Northwestern Üniversitesi mühendisleri, mevcut altyapıyı kullanabilen kuantum iletişim ağlarının geliştirilmesi yönünde önemli bir adım attı.

Sciencealert’in aktardığına göre çalışmaya liderlik eden Northwestern’den Prem Kumar şunları söyledi:

“Bu inanılmaz derecede heyecan verici çünkü kimse bunun mümkün olduğunu düşünmüyordu.

Çalışmamız, birleşik bir fiber optik altyapıyı paylaşan yeni nesil kuantum ve klasik ağlara giden bir yol gösteriyor. Temel olarak, kuantum iletişimlerini bir sonraki seviyeye taşımanın kapısını açıyor.“

Şimdiye kadar birçok araştırmacı, hassas kuantum sinyallerinin, klasik verileri taşıyan milyonlarca foton tarafından bastırılacağı için normal internet trafiğini taşıyan kablolarda kuantum ışınlanmasının işe yarayabileceğinden şüphe ediyordu. Fakat buluş, özel bir altyapıya ihtiyaç duyulmadan bunun gerçekleşebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar sistemlerini 30 kilometrelik bir fiber optik kablo üzerinden test ederken aynı anda saniyede 400 gigabit hızında internet trafiği ilettiler. Kuantum bilgisi, aynı kablodan geçen yoğun internet trafiğine rağmen başarıyla ışınlandı.

Bu, kuantum iletişiminin ayrı özel kuantum ağları gerektirmek yerine mevcut telekomünikasyon altyapısını kullanarak potansiyel olarak uygulanabileceğini gösteriyor.

Kumar ve ekibi şimdi deneyleri daha uzun mesafelere yaymak ve daha karmaşık kuantum işlemlerini keşfetmek için çalışıyor.

Mühendislerin bu büyük başarısı, ultra güvenli iletişim ve gelişmiş bilgi işlem yetenekleri sağlayabilecek pratik kuantum ağlarına yönelik parlak bir gelecek vadediyor.