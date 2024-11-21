Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyette

Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı (QuanT) faaliyete geçti.

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Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri ‘bit’ yerine ‘kuantum bitleri’ (kubit) ile gerçekleştiriyor.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (TOBB ETÜ) tarafından üretilen beş kubit sistemli ‘Quantum Computer of TOBB ETÜ’ (QuanT), bugün çalışmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin önemli kurumlarının kuantum alanında çalıştığını ve 2035’de kuantum teknolojisi pazar büyüklüğünün 2 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kuantum bilgisayarı hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye, kuantum bilgisayar geliştiren dünyadaki sayılı ülkeler arasına girdi. Şu an dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip yalnızca 15 ülke bulunmaktadır.

QuanT’ın sağladığı işlem gücü, savunma sanayisinden finansal teknolojiye, mobiliteden siber güvenliğe kadar pek çok stratejik alanda ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Aynı zamanda QuanT’ın sahip olduğu altyapı, yerli algoritmaların geliştirilmesi ve Türkiye’nin bu alanda liderlik konumuna erişmesi için kritik bir adım olacaktır.”

Kuantum bilgisayar çalışmalarının en önemli amaçlarından biri klasik bilgisayarla çözülmesi binlerce yılı alacak şifreleri hızla çözebilmek.

QuanT’ın Türkiye’nin kendi altyapısıyla özgün algoritmalar geliştirmesine olanak sağlayacağı düşünülüyor.