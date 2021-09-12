İlber Ortaylı: Tam bir intihar saldırısı; ‘Biz yetiştik, buradayız’ diyorlar

Taliban demek medreselerden ne kadar feyz aldığı belli olmayan okur-yazarlarla devlet ve milletin nimetlerinden hiç istifade edemeyen köylülerdir. Peştun (Aryana) ırkının hâkim olduğu ama her türlü Afgan insanların bulunduğu gruplar. Bu hınçlı ve bilgisiz insanların silahlı gezinip her yere burnunu sokmasına, önderlerinin kadını hayat dışı bırakmasına karşı bir elit grup ortaya çıktı. Tam bir intihar saldırısı. “Biz yetiştik, buradayız” diyorlar. Böylesini görmediği için ilk anda şaşıran adamların silahlarını doğrulttuğu ama şoktan kurtulamadığı açık fakat ertesi günü amirlerinin ne hınzırlıklar yapacağını tartışmaya gerek yok. 50 seçkin, aydın kadının hayat ve hürriyeti tehdit altında.
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Aşı karşıtları Maltepe’de buluştu
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28 Şubat davası: Hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü
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İTÜ rektörü mahkeme kararını ihlal etti: Kız yurduna zorla camdan girildi
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