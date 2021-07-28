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Yaramazlara biraz batar!

İkonik metal davulcusu Joey Jordison 46 yaşında hayatını kaybetti

Metal grubu Slipknot’ın eski davulcusu Joey Jordison 46 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Jordison, 1995’teki kuruluşundan 2013’e kadar Slipknot’un bir üyesiydi. Dokuz üye arasında ‘1 Numara’ olarak kabul edilirdi.


Ailesinin açıklamasında, “Müzisyen ve sanatçı Joey Jordison’ın 26 Temmuz 2021’de uykusunda huzur içinde vefat ettiği haberini paylaşmaktan dolayı çok üzgünüz. O 46 yaşındaydı” ifadeleri kullanıldı.

Slipknot’ta geçirdiği sürenin sonuna doğru Jordison’a, yürümesini engelleyen transvers miyelit adı verilen nörolojik bir hastalık teşhisi konmuş ancak ünlü davulcu 2018 yılında Metal Wani’yle röportajı sırasında geri dönüşünü duyurmuştu.

Slipknot’taki görevinin yanı sıra Jordison, Scar the Marty ve Vimic adında iki grup kurdu. Murderdolls ve Rob Zombie’yle de çalan ünlü davulcu 2018’de geçici olarak Ministry’e katılmıştı.

Jordison’ın ölümü üzerine Slipknot’ın Instagram sayfası üzerinden açıklama yazılmayarak siyah bir ekran paylaşıldı.

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