İklim kriziyle mücadele: Yolculara uçuşunun çevre üzerinde bıraktığı etkiyi telafi etme fırsatı

Türk Hava Yolları (THY) iklim değişikliğiyle mücadelede uçuş kaynaklı karbon salımının dengelenmesini amaçlayan ‘Co2mission’ adlı programı hayata geçirdi.

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AA’nın aktardığı THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, programla tüm çalışanların iş seyahatlerinden kaynaklanan emisyonların dengelenmesi hedefleniyor.

Yolcular içinse tamamen gönüllülük esasına dayanan bu program çevreye daha duyarlı seyahatler yapmak için karbon dengelemeyi ulaşılabilir ve pratik hale getirecek.

Bugün kullanıma açılan internet sayfasında çeşitli karbon dengeleme projelerini barındıran, çevresel ve toplumsal faydaya yönelik portföy seçenekleri sunuluyor.

Uçuşuna ait emisyonu dengelemek isteyen bir yolcu, tercih ettiği proje portföyüne dilediği miktarda katkıda bulunarak, başka bir deyişle Birleşmiş Milletler tarafından akredite emisyon azaltım sertifikalarını satın alarak, karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Yenilenebilir enerji, verimli pişirme ocakları ve ağaçlandırma gibi çok sayıda projenin yer aldığı portföylerden istediğini seçen yolcu uçuşunun çevre üzerinde bıraktığı etkiyi telafi etmeye katkıda bulunabiliyor.

Yolcunun verdiği katkı, Türk Hava Yolları’nın herhangi bir pay talebi olmaksızın dünya çapında kabul görmüş, VCS ve Gold Standard tarafından akredite edilmiş ve üçüncü parti denetim ve doğrulama süreçlerini tamamlamış projelerin desteklenmesini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, küresel sorunların başında gelen iklim değişikliği ile mücadele için inisiyatif almaya hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Yakın zamanda başarılı sonuçlarıyla göz dolduran sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerimize bir yenisini daha ekledik. Hayata geçirdiğimiz karbon dengeleme programı ile desteklenen projeler Birleşmiş Milletlerin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına gönülden bağlı olduğumuzun bir göstergesidir. Bu programı hayata geçirme kararımız ise tüm faaliyetlerimizi, sorumlulukla gerçekleştirme gayretimizin bir sonucudur. Yolcularımızın da dünyaya karşı hepimizin sorumlu olduğunun bilinciyle programa büyük ilgi göstereceğine eminim.”

Her havayolu için yapılabilir

Karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebilmek için uçuş tarihi, kalkış-varış istasyonları gibi temel bilgiler yeterli oluyor. Yolcular, hangi havayoluyla seyahat ettikleri fark etmeksizin diledikleri zaman karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebiliyor.