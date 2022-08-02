İklim krizi: Florida’da sıcaklık nedeniyle yumurtadan hep dişi deniz kaplumbağası çıkıyor

ABD’nin Florida eyaletinde deniz kaplumbağaları ilkim değişikliğinin neden olduğu cinsiyet dengesizliğiyle karşı karşıya. Sıcak hava dalgaları yüzünden kum o kadar sıcak oluyor ki yumurtadan çıkan kaplumbağaların neredeyse hepsi dişi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan Marathon kentindeki Kaplumbağa Hastanesi müdürü Bette Zirkelbach Florida’da son dört yazın kaydedilen en sıcak yaz olduğuna dikkat çekerek endişelerini dile getirdi: “Deniz kaplumbağası yavruları üzerine çalışan bilim insanları geçen dört yılda hiç erkek deniz kaplumbağasına rastlamadı, yumurtadan yalnızca dişiler çıktı.”

Dişi kaplumbağa kumsalda yuva kazdığında kumun sıcaklığı yavrunun cinsiyetini belirliyor.

Zirkelbach Avustralya’da yapılan bir araştırmanın de benzer istatistikleri gösterdiğini belirterek “Yavruların yüzde 99’u dişi” dedi.

Ulusal Oşinografi ve Atmosfer İdaresi’ne göre (NOAA) deniz kaplumbağaları ve timsahlarda cinsiyet döllenme sırasında belirlenmiyor, yumurtanın sıcaklığına göre değişiyor.

Kaplumbağa 27,7 derecenin altında kuluçkaya yatarsa yumurtadan erkek yavru çıkıyor, 31 derecenin üstünde olunca dişi.

Miami Hayvanat Bahçesi’ndeki kaplumbağa hastanesinden Melissa Rosales genetik çeşitlilik olmadığı için yıllar içinde deniz kaplumbağası popülasyonunda keskin bir düşük olacağına dikkat çekerek “Başarılı üreme mevsimi için gereken erkek-dişi oranına sahip değiliz” dedi.