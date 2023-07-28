İkizköylülerin avukatından jandarmaya: Yok mu içinizde bir tane köylü çocuğu?

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını korumaya çalışan İkizköylülerin avukatlarından Arif Ali Cangı, köylüleri engelleyen jandarmaya kesilen ağaçları göstererek “Görün, vicdanınız el veriyor mu? Yok mu içinizde bir tane köylü çocuğu? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor” dedi.

Görsel: Twitter

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Beşinci günde de ağaç kesimi jandarmanın köylüleri engellemesiyle devam ediyor.

‘Sadece bir ağaç mı?‘

İkizköylülerin avukatlarından Cangı, köylülere karşı şirkete ‘siper olan’ jandarmaya isyan etti:

“Sonuna kadar takip edeceğim. Siyasi iktidarlar güvenmesinler, gün olur devran döner, hesabını soracağım. Herkes görevini bilecek, haddini aşmayacak. Siz, bu yurttaşın verdiği yetkiyle görev yapıyorsunuz. Eğer bu yurttaş yetkisini geri alırsa sizin hiçbir meşrutiyet hakkınız yok. Gücü kullanamazsınız. (Kesilen ağacı göstererek) Görün, vicdanınız el veriyor mu? Yok mu içinizde bir tane köylü çocuğu? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Gitti bak. Kaç yıllık ağaç. Sadece bir ağaç mı? Yazıklar olsun.”