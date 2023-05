İkinci el araç fiyatlarında bir senede yüzde 83 artış

İkinci el araçlardaki ortalama fiyat artışı bir sene içerisinde yüzde 83 oldu. C segmenti araçların bazı modellerindeki artış yüzde 110 seviyesinde.

Fotoğraf: AA

Otomotiv, döviz kurundaki değişimden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Özellikle Türkiye otomotiv satışlarında önemli payı olan ithal otomobiller, kur artışından hızlı etkileniyor. Fiyatlar ağırlıklı olarak avro kuruna bağlı. Geçen yıl kurdaki hareketlilik nedeniyle neredeyse bir ayda üç kez zam gören otomobiller, bu yıl, kurun baskılanması nedeniyle daha stabil bir seyir izliyordu. Fiyatlarda zam rallisi bu ay başında yeniden başlamıştı.

Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata, son bir yılda ikinci elde fiyatı en çok değer kazanan otomobil segmentlerini ve modellerini derledi.

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre, Türkiye’de en çok satan ikinci el otomobiller fiyatı Mayıs 2022-Mays 2023 arasında ortalama yüzde 83 arttı. Mayıs 2022’de ortalama ikinci el fiyatı 411 bin TL’yken bu yılın aynı döneminde 754 bin TL oldu.

C segmentindeki artışsa yüzde 89 oldu. Geçen sene 303 bin TL olan C segmenti ikinci el araç fiyatı bu sene 572 bin TL oldu. Bazı C segmenti sedan otomobillerin fiyatındaysa yüzde 110’un üstünde artış var.