İki ‘yenilmez’ İstanbul’da karşılaşacak

23 maçtır mağlubiyet görmeyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Almanya’nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Bayern Münih, altı sezondur Şampiyonlar Ligi gruplarında yenilmiyor.

Fotoğraf: Bayern Münih-AA

RAM Park’ta yapılacak maç, saat 19:45’te başlayacak. Müsabaka, Exxen’den yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Dördüncü hakem Daniele Chiffi.

İlk iki sıradalar

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’la İstanbul’da 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçta İngiliz ekibi Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, grupta 4 puanla ikinci sırada.

Bayern Münih’se ilk maçta sahasında Manchester United’ı 4-3, ikinci maçında da deplasmanda Kopenhag’ı 2-1 mağlup etti. Alman ekibi, grupta 6 puanla zirvede.

Icardi’nin durumu belirsiz

Galatasaray’da Bayern Münih maçı öncesinde yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi Arjantinli, Süper Lig’de Beşiktaş’la oynanan derbide sakatlanmıştı.

Sağ ayak bileği dış tendon grubuyla destek dokusunda hasar ve kanama tespit edilen Icardi’nin, Bayern Münih maçında forma giyip giymeyeceğine yarın karar verilecek.

Ziyech kadroda

Galatasaray’da sakatlığı geçen Hakim Ziyech, Bayern Münih maçının kadrosunda.

Süper Lig’in 5’inci haftasında RAMS Başakşehir’le oynanan maçtan sonra sakatlanan Faslı futbolcu, takımının son beş resmi karşılaşmasında görev yapamadı.

Teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda Ziyech, Bayern Münih maçında formasına kavuşacak.

Son 23 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 23 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son olarak geçen sezonun 32’nci haftasındaki derbide Beşiktaş’a yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki altı lig mücadelesini (biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Galatasaray, bu sezon da Süper Lig’de dokuz, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde altı ve grup aşamasında iki olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, üç beraberlik aldı.

Bayern Münih’de önemli eksikler

Bayern Münih’te dört futbolcu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek: Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka.

Sakatlığı yeni geçen tecrübeli kaleci Manuel Neuer’in durumuysa belirsiz.

Son altı sezonda gruplarda yenilmedi

Bayern Münih, son altı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020’de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021’de beş galibiyet ve bir beraberlik, 2018-2019’da da dört galibiyet ve iki beraberlik aldı.

Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain’e yenildi.