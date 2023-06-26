İki yaşındaki çocuğu istismar eden erkek tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki yaşındaki çocuğu istismar ettiğine ilişkin görüntüleri ortaya çıkan 80 yaşındaki Hüseyin Çiçek tutuklandı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla polis, Çiçek’i yakalamak için harekete geçti. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla Çiçek’i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.
Siverek Kaymakamlığı da şahsın tutuklandığını açıklayarak, sürecin ‘hassasiyetle takip edildiğini’ kaydetti.
Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel’se Urfa Barosu Çocuk Komisyonu’nun konunun takipçisi olacağını belirtti.