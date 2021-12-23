İki kişi daha sahte içkiden öldü

Mersin’de, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle iki kişi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Mut ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Mejnun Ateş, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesi’nden Silifke Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Burada tedaviye alınan Ateş, hayatını kaybetti.
Yapıntı Mahallesi’nde de 52 yaşındaki Abdurrahman Öksüz, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kentte, 15 Aralık’tan bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı dörde yükseldi.
Yurt genelinde son haftalarda yaklaşık 50 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.