İki haftalık bebek, Covid-19 nedeniyle ölen annesinin cenaze töreninde vaftiz edildi

Britanya’da, Samantha Willis (35) dördüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Willis’in cenazesinde iki haftalık kızı vaftiz edildi.

Fotoğraf: www.independent.ie

Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde yaşayan Willis, yoğun bakımdaki 16 günlük mücadelesini geçen cuma (20 Ağustos) kaybetti. Kızı Evie Grace’i hastalıkla boğuşurken dünyaya getiren Willis için St Columb Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Töreni yöneten Samantha Willis’in eşi Josh Willis’in amcası olan papaz Joe Clifford, ilk defa bir cenazede bebek vaftiz ettiğini ifade ederek, “Bunu içselleştirmekte zorlanıyorum. Yaşamın sonu ve başlangıcını temsil eden iki dini merasimi bir arada yapıyoruz. Benim için de zor ve bir o kadar da ilginç” dedi.

Willis çiftinin bu kilisede evlendiğini anımsatan Clifford şunları söyledi: “Belki bu iki törenin bir arada olması hayatın ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğu konusunda uyanış için vesile olur. Samantha yaşam mücadelesi verirken, yaşam destek ünitesindeyken yeni bir can dünyaya getirdi.”

Fotoğraf: BBC

Samantha Willis’in ardından eşi Josh Willis Facebook’ta, onunla gurur duyduğunu, mükemmel, sevgili, ilgili bir insan ve ömrünün son haftalarında bir süper kahraman gibi olduğunu yazdı. Eşinin aşı olmadığını belirten Josh Willis, herkese aşı olmaları yönünde çağrı yaptı.