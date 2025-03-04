İki haftada 1,4 ton uyuşturucuya el kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde iki haftadaki operasyonlarda 1 ton 444 kilo uyuşturucuya el konduğunu duyurdu.
Ankara, İstanbul ve İzmir dahil 76 ilde 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin hapa el konduğunu belirten Yerlikaya, 2 bin 365 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Operasyonlarda 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeği görev aldı.
Yerlikaya şöyle konuştu:
“Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.”
76 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2025
➡️ 1 Ton 444 Kg Uyuşturucu Madde,
➡️ 2 Milyon 376 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
⚠️ 2 bin 365 şüpheliyi yakaladık❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Zehir… pic.twitter.com/65Uk996dKO