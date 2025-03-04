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Yaramazlara biraz batar!

İki haftada 1,4 ton uyuşturucuya el kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde iki haftadaki operasyonlarda 1 ton 444 kilo uyuşturucuya el konduğunu duyurdu.

Fotoğraflar: Ali Yerlikaya / X

Ankara, İstanbul ve İzmir dahil 76 ilde 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin hapa el konduğunu belirten Yerlikaya, 2 bin 365 şüphelinin yakalandığını duyurdu.


Operasyonlarda 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Yerlikaya şöyle konuştu:

“Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.”

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