Nişasta çuvallarından 60 kilo eroin çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nişasta yüklü tırda çuvallara gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin bulundu.

Fotoğraflar: Hakkari Valiliği – AA

Valiliğin X’teki açıklamasına göre polisin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önleme çalışmaları devam ediyor.

28 Şubat’ta durdurulan ve bin çuvaldan oluşan 25 ton buğday nişastası yüklü tırın dorsesini arayan ekipler, beş çuvala gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroine el koydu.

Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.