Nişasta çuvallarından 60 kilo eroin çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nişasta yüklü tırda çuvallara gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin bulundu.
Valiliğin X’teki açıklamasına göre polisin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önleme çalışmaları devam ediyor.
28 Şubat’ta durdurulan ve bin çuvaldan oluşan 25 ton buğday nişastası yüklü tırın dorsesini arayan ekipler, beş çuvala gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroine el koydu.
Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.
🔴 Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda;— T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) March 2, 2025
📍28 Şubat 2025 günü Yüksekova
İlçesinde durumundan şüphelenilen bir çekici ve dorse üzerinde yapılan aramada; dorse içerisinde bulunan toplam ağırlığı… pic.twitter.com/C928APsfi4