Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nişasta çuvallarından 60 kilo eroin çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nişasta yüklü tırda çuvallara gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin bulundu.

Fotoğraflar: Hakkari Valiliği – AA

Valiliğin X’teki açıklamasına göre polisin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önleme çalışmaları devam ediyor.


28 Şubat’ta durdurulan ve bin çuvaldan oluşan 25 ton buğday nişastası yüklü tırın dorsesini arayan ekipler, beş çuvala gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroine el koydu.

Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

Sürdüğü tırdaki kahve kutularından 825 kilo eroin çıkan kişi tutuklandı

Gözaltındaki arkadaşına ekmek arası uyuşturucu götüren kişiye dava

İçişleri bakanı: Üç haftada 1,8 ton uyuşturucu bulundu

SON HABERLER

Küresel gıda fiyatları mayısta geriledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıklamasına göre küresel gıda fiyatları mayısta tahıl, kuru baklagiller ve şeker fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 0,8 geriledi.

Yapay zeka 'dalkavukluk' yapabiliyor

Rochester Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri’nden Prof. Dr. Ehsan Hoque, yapay zeka kullanıcılara her şekilde yarar sağlamayı amaçladığı için “Bir nevi dalkavukluk yapıyor” dedi.