İki defa şikayetçi olmuş: Antalya’da eşini öldüren erkek tutuklandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org/

AA’nın haberine göre Yeni Emek Mahallesi’ndeki zincir markette Sümeyye Y’nin bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının kadının boşanma aşamasındaki eşi M.Y olduğunu belirledi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, M.Y’yi Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesindeki babasının evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye çıkarıldı. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Öldürülen Sümeyye Y’nin 2021 ve 2022’de eşi tarafından hakarete uğradığı ve tehdit edildiği iddiasıyla iki kez şikayetçi olduğu ancak bu şikayetinden vazgeçtiği ve koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi.