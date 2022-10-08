İki aylık bebeğini öldürdüğünü itiraf eden anne adliyeye sevk edildi

Gaziantep’te iki aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne N.Ş., cinayeti işlediğini itiraf etti.

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AA’nın aktardığına göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilevler Mahallesi’ndeki bir evde dün iki aylık bebek M.Ş.’nin bıçakla öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 27 yaşındaki anne N.Ş.’yi gözaltına aldı.

N.Ş.’nin emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini, olayın ardından bıçakla kolunu yaraladığını itiraf ettiği öğrenildi.

N.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.