IKEA’dan zam kararı: Fiyatları artırmak kalbimi kırıyor

İsveç menşeli yaşam alanı mağazalar zinciri IKEA, yükselen enflasyon karşısında bu yıl fiyatları yükseltmekten başka seçeneklerinin olmadığını ifade etti.

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Bloomberg HT’de yer alan habere göre markanın ana firması Inter IKEA Group’un CEO’su Jon Abrahamsson Ring, ‘fiyatları artırmak zorunda olmanın kalbini kırdığını’ belirterek, artan hammadde ve nakliye maliyetlerini göz ardı edemediklerini söyledi.

Ring, Inter Ikea’nın son iki mali yılda bir milyar avrodan fazla maliyeti yansıtmak yerine üstlendiklerini, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Gelirler yüzde 6,5 arttı

Öte yandan şirket yaptığı açıklamada, gelirlerini yüzde 6,5 artışla 44,6 milyar avro artırdıklarını belirtti.

Yakıt ve enerji maliyetlerinin artmasıyla tüketicinin zorunlu olmayan harcamaları azaltma eğilimine girmesi dünya çapındaki perakendecilere olan talebi etkiliyor. Buna bağlı olarak Asya’dan tedarik edilen bardak ve lamba gibi ürünlerin arz sıkıntısı da hacim artışını engelliyor.