‘Erdoğan’dan talimat bekleyen’ Kızılay başkanı tepkilerin odağında

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremden sonra saat 07:24’te Twitter’daki paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini yazınca gelen “Bir kez de talimatsız iş yapın” yorumlarını gizledi.

Kınık, saat 07:24’te Erdoğan’dan talimat aldığını söyledi. (AA)

Saat 4:08’de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremi Kandilli Rasathanesi 6, AFAD’sa 5,9 büyüklüğünde açıkladı. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu çok sayıda ilde hissedildi. Artçı sayısı 100’ü aşarken, açıklanan yaralı sayısı da 60’ın üzerinde.

Kızılay Başkanı Kınık, saat 07:24’te Twitter’dan, “Sayın cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi” diye mesaj paylaştı.

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Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi. — Kerem Kınık (@drkerem) November 23, 2022

Kınık’ın mesajına eleştiriler geldi. Kınık, “Talimatsız iş yapın bir de”, “Bunu yazmanız şart tabii” şeklindeki eleştirileri gizledi.

Kınık’a yazar Mustafa Sönmez de tepki gösterdi. Sönmez, “İşinizi yapmak için cumhurbaşkanınızın talimatı mı gerekli? Depremden korkma, bu adamlarla, bu illetlerle depremi yaşamaktan kork” diye yazdı.